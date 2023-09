Tot 1.600 euro om slager te worden: wie kan de schoolrekening van het technisch onderwijs nog betalen?

Toewijzing van peperduur contract voor vriend van spoorbaas Dutordoir verliep niet correct: NMBS vraagt Rekenhof grondige doorlich­ting

Een vriend van spoorbaas Sophie Dutordoir was twee jaar lang de bestbetaalde consultant bij een dochterbedrijf van de NMBS. Hij verdiende 2.200 euro per dag. Uit een interne audit blijkt nu dat de toewijzing van dat contract niet correct verliep. Dutordoir zelf wordt vrijgepleit: “Er was geen enkele vorm van druk door de CEO.” De NMBS vraagt het Rekenhof wel om een grondige doorlichting.