Topvrouw agentschap Opgroeien stapt op na storm van kritiek over wantoestanden in kinderopvang

“Met heel veel pijn in het hart heb ik in onderling overleg met onze minister Crevits beslist om mijn mandaat als administrateur-generaal van Opgroeien neer te leggen”, zo schrijft Verhegge in een intern statement. “Het tragisch overlijden van een kindje in de kinderopvang, dat mij van de eerste dag heel sterk heeft aangegrepen, heeft echter geleid tot een ongelooflijke storm voor de kinderopvang. Deze storm is uitgemond in een heel persoonlijke aanval op mij als leidend ambtenaar van ons agentschap.”

Wantoestanden in kinderdagverblijven

Nieuwe berichten over wantoestanden in kinderdagverblijven in Oudenaarde en Keerbergen veroorzaakten de voorbije dagen een nieuwe golf van verontwaardiging. Binnen regeringskringen was quasi iedereen het erover eens dat de positie van topvrouw Katrien Verhegge onhoudbaar was. Na zowat 15 jaar aan de top van Kind en Gezin en nadien het agentschap Opgroeien stapt Verhegge nu dus zelf op als leidend ambtenaar.

Katrien Verhegge lag eerder dit jaar al onder vuur tijdens de Vlaamse parlementaire onderzoekscommissie over de kwaliteit van de kinderopvang.

KIJK. De onderzoekscommissie kinderopvang was in de zomer al snoeihard in haar aanbevelingen voor de top van het agentschap Opgroeien en met name voor Katrien Verhegge.

