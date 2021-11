Topviroloog Peter Piot: “Nog 3 à 5 jaar met mondmasker, zeker in de winter”

Waregem “We waren klaar om iedereen te testen, maar het mág niet. Dat bezorgt ons een put van 70.000 euro”: fuif in Waregem voor 1.800 mensen in extremis geannu­leerd

De zaal is ingekleed, de belichting en klankinstallatie staat klaar en het eten voor de 400 vips is besteld. De organisatoren waren er helemaal klaar voor, om alle 1.800 bezoekers te testen morgen voor de Supernovafuif in Waregem Expo. “Maar vandaag, één dag voor het grote feest, horen we dat die regel enkel geldt voor danscafés en discotheken en niet voor evenementen”, zegt een zwaar teleurgestelde organisator Jonathan De Waele. “Al onze reserve is weg door deze annulatie.”

20 november