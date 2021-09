Toponderzoeker Peter Carmeliet verkast met labo naar Denemarken: “In België moet ik op mijn 65ste verplicht stoppen”

Jobat.be Groot tekort aan huishoud­hul­pen: zoveel kan je verdienen

21 september De heropleving van de economie laat zich duidelijk merken in de vele vacatures. Eind juni piekte dat aantal op maar liefst 172.437, één vijfde meer dan een maand geleden en het hoogste aantal in 10 jaar tijd. De grootste vraag is die naar schoonmakers, vooral aan huis, volgens het systeem van dienstencheques. Maar wat houdt zo’n job precies in? Hoeveel verdien je? En wat zijn de voor-en nadelen? Jobat.be vroeg het aan dienstenchequebedrijf Tempo-Team @home.