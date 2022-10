Topondernemer Fernand Huts meldt succes in strijd tegen plastic afvalberg: “Wij zijn erin geslaagd om plastic 100 procent te recycleren”

Een aantal jaar geleden kondigde Antwerps topondernemer Fernand Huts aan dat hij zou investeren in onderzoek naar en de bouw van speciale fabrieken die plastic kunnen omvormen naar de oorspronkelijke grondstoffen. Vollédige recyclage dus. In een interview met ‘VTM Nieuws’ claimt hij vandaag dat de proefinstallatie van zijn dochterbedrijf, de Antwerpse afvalverwerker Indaver, er dankzij onderzoek nu ook echt in geslaagd is die volledige recyclage uit te voeren.

“Wij hebben 10 jaar research gedaan samen met universiteiten en zijn erin geslaagd om de plastic terug te brengen tot olie en nafta. Dat is met andere woorden een recyclage van 100 procent”, legt de topman van Katoen Natie uit bij ‘VTM Nieuws’.

Quote Dan is de cirkel 100 procent rond. En dan kunnen wij fabrieken gaan bouwen all over Europe, all over the world Fernand Huts

“Het procedé werkt”

“De proefinstallatie die wij gebouwd hebben met de universiteiten werkt, het procedé werkt”, aldus Huts. “Nu zijn we de fabriek aan het bouwen. Als die fabriek af is - in de loop van 2024 - dan zullen we het nog verder moeten finetunen en corrigeren, maar we zijn ervan overtuigd dat deze fabriek plasticafval zal kunnen omzetten naar olie (styreen olie) en nafta. Dan is de cirkel 100 procent rond. En dan kunnen wij fabrieken gaan bouwen all over Europe, all over the world.”



Voor het project wordt nu al 1 miljard euro gereserveerd, het kost volgens Huts 100 miljoen om één fabriek te zetten. “We hebben de afgelopen 10 jaar al ettelijke miljoenen gestoken in de research”, zegt hij.

De grote moeilijkheid

Volgens Huts is de grote moeilijkheid, de ‘kunst’ in het proces, om andere chemische producten in de plastic eruit te krijgen, zodat je enkel de pure plastic overhoudt om in olie en nafta om te zetten. Hij gebruikt het voorbeeld van een potje yoghurt dat verschillende kleuren heeft en waarbij je dus de kleurstoffen moet zien te elimineren om verder te kunnen werken met enkel de plastic.



Dat is hét grote probleem bij het kunnen recycleren van plastic, stelt de ondernemer; alle andere chemische producten die erin verwerkt zijn. Het is ook daarom dat er nu nog steeds veel plastic op storten eindigt of naar verbrandingsovens gaat.

“Onvoorstelbare stap vooruit”

“Als de fabriek die we nu aan het bouwen zijn hierin lukt, dan is dat voor het milieu een onvoorstelbare stap vooruit”, concludeert Huts.

“Dan kan men de grote hoeveelheden plastic die nu verbrand worden, of drijven in de oceanen of ergens op de grond gestort worden... terugbrengen in het circuit. Vandaag maakt men van ruwe olie plastic. Het verschil is dat wij van plastic afval nieuwe plastic maken, volledig gerecycleerd en niet van olie die we oppompen uit de aarde.”