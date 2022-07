Topministers zoeken voort naar akkoord over pensioenhervorming

Regering blijft touwtrekken over wat ‘effectief werken’ is (en De Croo zit er tussen)

In regeringskringen valt te horen dat de perimeter van de onderhandelingen intussen is verengd. Het dossier over het vervroegd pensioen ligt niet meer op tafel. Daarmee wordt teruggegrepen naar wat in de strikte zin in het regeerakkoord staat. Daar is immers enkel sprake van de toegang tot het minimumpensioen.