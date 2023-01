Topman van Waalse transportgroep Jost veroordeeld voor sociale dumping: 18 maanden cel met uitstel en een boete

Nadat in oktober een eerste schikking tussen het transportbedrijf en het federaal parket werd verworpen, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Luik gisteren de tweede schikking goedgekeurd.



Na deze goedkeuring wordt Roland Jost veroordeeld tot 18 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete van 4,8 miljoen euro, waarvan 200.000 euro effectief. Als Jost binnen drie jaar zou recidiveren, moet hij 4,6 miljoen euro betalen. Het eerste akkoord, dat voorzag in een gevangenisstraf van drie jaar met uitstel, was door een eerste rechter verworpen omdat er niet in een boete was voorzien.