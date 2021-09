Topman Sonaca: "Tijdelijke werkloosheid corona tot eind 2022 nodig in luchtvaart"

REPORTAGE. Vlaamse stewards en stewardes­sen gerad­braakt door eindeloze mondmasker­dis­cus­sies: “Gij moet mij serveren, niet commande­ren”

28 augustus Coronaversoepelingen hangen overal in de lucht, behalve ìn de lucht zelf. Het vliegtuig is één van de laatste plekken waar mondmaskers zullen vallen. En net die blauwe lappen bezorgden onze stewards een slopende zomer met eindeloze discussies tot verbale agressie toe. “Bijna elke vlucht is een kat-en-muisspel geworden. Ik zag hoe een passagier de brief van de kapitein -’dit is formeel uw allerlaatste waarschuwing’- in stukken scheurde, ‘opat’ en weer uitspuwde.” Vier Vlaamse stewards en stewardessen getuigen anoniem over de afgelopen zomer.