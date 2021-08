Topman Rode Kruis: “Hulpverlening kan beter, maar niet alles draait slecht”

Topman bij de Vlaamse afdeling van het Rode Kruis Philippe Vandekerckhove betreurt de negatieve toon in de berichtgeving over de hulpverlening in de door wateroverlast getroffen gebieden. Hij benadrukt dat er ook veel dingen goed lopen en wijst naar de overheid: “De systemen die vandaag in België bestaan, zijn niet opgewassen tegen een ramp van zo’n omvang.”

Er is intussen maar liefst dertig miljoen euro ingezameld voor de gebieden die getroffen werden door extreme wateroverlast via het Rode Kruis, maar de organisatie krijgt ook kritiek. Vooral de coördinatie van de hulpverlening ter plaatse zou tekortschieten. Zo is er het voorbeeld van een veertigtal vrijwilligers in Pepinster: zij zouden ter plaatse ingezet worden door het Rode Kruis, maar werden na aankomst aanvankelijk aan hun lot overgelaten. Niet de schuld van het Rode Kruis, zo zegt Vandekerckhove. Een verantwoordelijke van de gemeente zou het Rode Kruis hebben moeten briefen, maar dat was niet gebeurd.

“Dat illustreert: de voorbeelden die mensen geven zijn terecht, maar de beeldvorming is te negatief. Er zijn ook veel zaken die wél goed lopen. Die beeldvorming is zeer ontmoedigend voor de vrijwilligers en de personeelsleden van het Rode Kruis”, zegt Vandekerckhove. “De hulp kan beter, en we moeten zeker lessen trekken voor de toekomst. Maar het draait niet zo slecht als soms wordt voorgesteld.”

Verantwoordelijkheid bij overheid

Hij wijst met de vinger naar de overheid. “Er moet meer coördinatie zijn: daar is het misgelopen. De systemen die vandaag in België bestaan, zijn niet opgewassen tegen een ramp van deze omvang. Het Rode Kruis is maar één pijler, en de overheid moet de hulpverlening coördineren.”

Op de vraag wie dan net verantwoordelijk is voor die coördinatie, bestaat geen eenvoudig antwoord, volgens Vandekerckhove. “Op het federaal niveau zijn er drie ministeries bevoegd: Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Defensie, afhankelijk van de ramp. En dan nog: in dit geval is de federale rampenfase intussen afgeblazen, en is de verantwoordelijkheid verschoven naar het Waalse gewest.”

En nu? “De organisatie verbetert dag na dag, onder andere met aanmeldpunten ter plaatse en noodopvangcentra. De structurering moet nu op gang komen. Maar het is duidelijk dat de eerste fase van de ramp wat chaotisch verlopen is, en dat dat nu te lang heeft geduurd.”

