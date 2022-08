Topman katholiek onderwijs: “Tijd voor structurele maatregelen tegen lerarentekort”

Om die context mogelijk te maken, wijst Boeve naar Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “Dat is een politieke verantwoordelijkheid en dat is zijn job”, klinkt het. De directeur-generaal erkent dat Weyts al heel wat maatregelen nam, maar die zijn volgens hem niet ingrijpend en structureel genoeg.

Dit schooljaar start een proefproject waarin scholen de mogelijkheid krijgen om de bestaande regelgeving even te negeren om andere concepten in de praktijk uit te testen in de strijd tegen het lerarentekort. Boeve vreest dat die proeftuinen als excuus gebruikt kunnen worden om geen initiatieven meer te nemen. Die proeftuinen worden slechts in een paar scholen uitgerold en er zullen dus ook niet meteen concrete resultaten zijn. “Stilstand kunnen we ons niet meer permitteren”, vindt Boeve.