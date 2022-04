Topman federale politie: “Ofwel meer geld, ofwel stoten we taken af”

De 60-jarige De Mesmaeker is sinds 2018 commissaris-generaal. Vorige zomer liet hij zich nog positief uit over de beloftes van de regering (310 miljoen euro extra voor de federale politie tot het einde van de regeerperiode, red.), maar nu trekt hij aan de alarmbel omdat er opnieuw 83 miljoen moet worden bespaard. "De realiteit is dat we een groot deel van de extra middelen die we kregen nodig zullen hebben om onze werking te betalen. Dat is een grote streep door de rekening", klinkt het in De Standaard.