Topman Comité I wijst naar extreemrechts binnen de staat in nasleep zaak Jürgen Conings: “Had er niemand belang bij dat hij nooit werd teruggevonden?"

Lipszyc noemt niemand bij naam, maar de manier waarop het dossier rond Jürgen Conings is verlopen, doet bij hem de vraag rijzen of het voor sommige mensen niet goed uitkwam dat de militair niet werd gevonden. Jürgen Conings, een korporaal met extreemrechtse ideeën die een tijdlang lid was van Vlaams Belang, verdween op 17 mei nadat hij zwaar wapentuig had gestolen uit de kazerne in Leopoldsburg. Nadien werd een brief teruggevonden waarin hij de regering, zijn werkgever en viroloog bedreigde. Conings werd ook gesignaleerd in de buurt van de woonst van viroloog Marc Van Ranst. Een maand na zijn verdwijning werd hij dood teruggevonden in een bos in Dilsen-Stokkem.