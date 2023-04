Topman Carrefour eist lagere lonen in supermarkten: “Status quo is geen optie”

90 procent van werknemers in atypische arbeids­stel­sels zegt niet tot 65 te kunnen werken, ABVV: “Ernstig probleem dat helaas onderbe­licht blijft”

Negen op de tien werknemers in atypische arbeidsstelsels, zoals weekendwerk of nachtwerk, geven aan hun job niet tot hun 65ste te kunnen blijven uitoefenen. Dat blijkt donderdag uit een enquête van verschillende centrales van de socialistische vakbond ABVV, in samenwerking met de KU Leuven. Daarnaast gaf twee derde van de ondervraagden aan een slecht slaappatroon te hebben en verklaarde drie vierde dat hun privéleven niet in balans is door het variabele uurrooster.