Topman Brussels Airlines: “Vaccinatiecertificaat is essentiële stap richting veilig reizen”

Gerber wijst erop dat het vliegverkeer op dit moment afgeremd wordt door de reisbeperkingen die voortdurend veranderen, en door de regels die in elk land anders zijn. Ook de quarantaineverplichtingen zijn de luchtvaartsector al langer een doorn in het oog.

De topman van Brussels Airlines pleit ervoor de "verboden en quarantaineverordeningen" te vervangen door tests en vaccinaties. En daarvoor is zo'n vaccinatiecertificaat een geschikt instrument. Dat zal tonen of iemand een vaccin ontvangen heeft, negatief heeft getest op corona of het virus al heeft gehad en dus een natuurlijke bescherming heeft opgebouwd.



"Het is nu van belang dat het Europees Parlement en de Europese Raad zo snel mogelijk groen licht geven", aldus nog Gerber. "Tegelijkertijd moeten de lidstaten beginnen met de toepassing van de Europese norm, zodat de systemen uniform en geïntegreerd zijn. Europa heeft hier een gemeenschappelijke aanpak nodig.”