Topman Belgisch leger wil militaire dienstplicht opnieuw invoeren: “Dat zou logisch zijn”

Professor David Criekemans na de speech van Poetin: “We kruipen stilaan door het oog van de naald”

“Het Westen wil ons niet vrij zien. Het wil ons zien als een meute slaven”, zei Russisch president Vladimir Poetin in een nieuwe speech waarin hij aankondigde vier bezette Oekraïense regio’s te annexeren. Door de annexatie wordt volgens Poetin ‘het onrecht van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie’ voor een deel ongedaan gemaakt. Poetin hamerde erop dat net het Westen hypocriet is én stak tegelijkertijd zijn hand uit voor onderhandelingen. Waar gaat dit heen? Professor internationale politiek David Criekemans (UAntwerpen): “Als Oekraïne toetreedt tot de NAVO belanden we automatisch in de Derde Wereldoorlog.”

30 september