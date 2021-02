Topman AB InBev waaschuwt: “De Belgische biercultuur is in gevaar”

Leuven Horecacoa­ches van Vlaamse steden schrijven open brief en Leuvense horeca onder­steunt die noodkreet: “Gebrek aan perspec­tief is moordend”

23 februari De horecacoaches van de Vlaamse steden hebben in een open brief aan het Overlegcomité stevig aan de alarmbel getrokken. “Een groeiende groep uitbaters ziet de tunnel enkel smaller worden en verliezen de hoop. Of erger nog: hun zaak of hun huis”, klinkt het. Een rondvraag in de Leuvense horeca bevestigt die gevoelens van wanhoop nadat premier De Croo (Open Vld) maandag duidelijk maakte dat een heropening wellicht pas voor april of zelfs pas voor mei zal zijn.