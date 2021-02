Topmagistraat Sabbe vandaag voor rechter vanwege aanranding en ongewenst seksueel gedrag

Britten maken zich sterk: alle risicopa­tiën­ten en vijftig­plus­sers ingeënt tegen mei

6 februari De Britse regering heeft zijn voornemen bevestigd om tegen de maand mei alle vijftigplussers en alle risicopatiënten, ook die onder de 50, te hebben gevaccineerd tegen het coronavirus. Eerder had de regering het nog over “de lente”, maar daar is nu een specifieke maand op geplakt. Alle zeventigplussers moeten zelfs over 9 dagen allemaal een eerste prik hebben gekregen.