Topmagistraat Sabbe krijgt schorsing van zes maanden (deels met uitstel) voor expliciete berichten en foto aan ondergeschikte

Johan Sabbe (60), de procureur des Konings van Oost-Vlaanderen is zes maanden, waarvan drie maanden met uitstel, geschorst wegens grensoverschrijdend gedrag. Dat heeft de Gentse tuchtrechtbank maandagmiddag beslist. Zijn vroegere vrouwelijke chauffeur had klacht ingediend tegen hem. De tuchtrechtbank is niet bevoegd om zich uit te spreken over de mogelijke strafrechtelijke inbreuken, maar stelt dat Sabbe “de waardigheid van zijn ambt heeft aangetast”.

De topmagistraat werd begin juli op non-actief gezet nadat er een onderzoek tegen hem geopend werd wegens grensoverschrijdend gedrag. De aanleiding was een klacht - die begin dit jaar al werd ingediend - van een vrouw die voor het parket werkt als privéchauffeur en in een beurtrol met collega’s magistraten vervoert, dus ook af en toe Sabbe. Zij beschuldigde hem van “ongewenst en ongepast” gedrag: hij had in 2018 maandenlang ongepaste berichten naar haar gestuurd, alsook een expliciete foto. Maar Sabbe bleef zijn onschuld staande houden voor de tuchtrechtbank. Hij stelde dat er niets tegen de wil van de vrouw was gebeurd, en hij verwees naar chatconversaties tussen hen.

Fysiek incident

Maar het Openbaar Ministerie zag dit anders, en adviseerde de tuchtrechtbank om hem gedurende zes maanden op non-actief te zetten. De rechtbank legde Johan Sabbe een schorsing van zes maanden op, waarvan drie maanden met uitstel. “De tuchtrechtbank is van mening dat de betrokkene maandenlang expliciet seksueel gekleurde en minstens één zeer persoonlijke foto van zichzelf naar de klaagster heeft gestuurd”, klonk de uitspraak. “Dergelijke houding druist fundamenteel in tegen de professionele voorzichtigheid en waardigheid die van een korpschef verwacht kunnen worden.” Daarnaast bleek ook dat er een ‘fysiek incident’ was geweest tijdens de werkuren, waarna telefonisch aan de chauffeur toegaf “dat hij te ver zou gegaan zijn.”

Door de schorsing kan Sabbe in theorie na drie maanden terug korpsoverste worden. Gezien hij begin juli al geschorst werd, is de kans dus groot dat hij binnenkort weer post vat. Over diezelfde feiten loopt intussen ook een strafrechtelijke onderzoek bij het Gentse parket. Maar het is vandaag nog niet duidelijk of Sabbe daarvoor zal vervolgd worden. Naast die klacht wordt ook onderzocht of Johan Sabbe in zijn hoedanigheid van procureur des Konings haar aanklacht tegen hem zou hebben proberen te manipuleren. Dat onderzoek loopt nog.

Hormonen

Johan Sabbe staat sinds 2014 aan het hoofd van het parket van Oost-Vlaanderen, dat zowel het parket van Dendermonde, Gent als Oudenaarde omvat. Daarmee heeft de ‘superprocureur’ de dagelijkse leiding over meer dan 330 medewerkers. Voor Johan Sabbe procureur werd, maakte hij carrière als hormonenmagistraat. Destijds achterhaalden speurders onder zijn leiding dat producten die gebruikt werden in de vetmesterij en in de wielerwereld dezelfde producten zijn.