Topgangster Petit Robert (65) overleden aan kanker: het verhaal van de ‘vriendelijke’ bankovervaller die gratie kreeg van de koning

Doet de naam Robert Vanoirbeek niet meteen een belletje rinkelen? Dan is dat niet zo gek, want het is intussen al twintig jaar geleden dat de ontsnappingskoning van België voor het laatst van zich liet horen. Dat was in juni 2000, toen de topgangster zélf een proces had aangespannen tegen het Belgische gerecht. Dat deed hij omdat speurders in 1984 bij hem thuis 1 miljoen frank (25.000 euro) in beslag hadden genomen, meer dan waarschijnlijk de buit van een gewapende bankoverval. Dat geld, ‘zijn’ geld, eiste Robert Vanoirbeek nu terug. Zo ver kwam het niet, de rechter verwierp zijn eis. Speurders die hun hele carrière spendeerden aan het achtervolgen van Vanoirbeek, moesten eens grinniken toen ze het hoorden. “Het toonde nog maar eens aan hoeveel lef die kerel had. Gangsters zoals hem komen we vandaag niet meer tegen. Hij pleegde overvallen zonder daarbij ook maar één druppel bloed te vergieten. En nadat we hem hadden opgepakt, vond hij altijd wel een manier om weer te ontsnappen. Het klinkt misschien raar, maar op een vreemde manier heb ik altijd veel respect voor hem gehad.”