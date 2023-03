Topexpert over drugsoorlog in Antwerpen: "Bommen kan je zelf maken, meer vrees voor geweren uit Oekraïne”

Leuvense politie zoekt 'dierenflik’

Een twintigtal medewerkers van Leuvense lokale politie die allemaal deel uitmaken van de werkgroep 'dierenwelzijn', heeft donderdag een opleiding 'EHBO voor dieren' gekregen. Intussen zoekt de Leuvense politie ook een 'dierenflik'. "Dit is een duidelijk signaal dat we het welzijn van dieren binnen ons korps hoog in het vaandel dragen en er de volgende jaren oog zullen voor blijven hebben", klinkt het bij de politie.