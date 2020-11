Topdokter Sabeth De Waele: “Nog geen denken aan om te versoepelen”

Vandaag liggen er twee patiënten minder dan gisteren op intensieve zorg en acht mensen mochten het UZ Brussel verlaten. Of de situatie nog houdbaar is op haar dienst intensieve zorg? “Het begint lang te duren”, zegt De Waele. “We weten uit de eerste golf dat we nog zeker zes tot acht weken bezig zullen zijn om al die patiënten te verzorgen en weer op een normaal niveau te raken. Tot dan zetten we extra mensen in die het eigenlijk niet gewoon zijn om te werken op intensieve zorg.”

Versoepelingen van de maatregelen zijn duidelijk nog niet aan de orde. “Daar is nog geen denken aan”, aldus De Waele. “We zien dat de maatregelen werken. Onze gemeenschappelijke kracht slaagt erin om het virus terug te dringen. Maar ik ga eerder voor nieuwjaarswensen dan kerstwensen. Laat ons dit volgend jaar niet weer hoeven te doen. We zijn op de goede weg. We kunnen het virus vernietigen en ik ben er zeker van dat we verstandig genoeg zijn om dat te doen. Het is een feit dat als we de maatregelen aanhouden, we het virus zo ver kunnen terugdringen dat het geen kans meer krijgt en 2021 een aangenaam jaar wordt. Ik ben zeker dat we dat kunnen.”