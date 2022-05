Topdokter Guy T’Sjoen: “Ik was 17 en in de cinema zag ik personages die homo en transgender waren. Een wereld ging open”

Bijna vertienvou­di­ging van buitenland­se toeristi­sche boekingen in Vlaanderen na coronadal

De toeristische sector klimt stilaan uit een diep coronadal. Zo was er dit voorjaar een bijna vertienvoudiging van het aantal boekingen door buitenlandse toeristen in Vlaanderen in vergelijking met 2019. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA) recentelijk opvroeg bij Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA).

