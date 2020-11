Topdokter De Waele over kerstfeestjes: “Dan hebben we kerstgolf op intensieve. Die gaan we niet opvangen. Dat doen we niet meer”

Het voorstel van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez om Kerstmis “niet op Skype” te vieren, wordt niet overal op evenveel enthousiasme onthaald. Ook niet bij topdokter Elisabeth De Waele, diensthoofd intensieve zorg in het UZ in Brussel. “Dan hebben we een kerstmisgolf op intensieve. Die gaan we niet opvangen. Dat doen we niet meer. We zijn daar gewoon niet toe in staat”, zei ze donderdagavond onomwonden in De Afspraak op Canvas.

Bouchez deed zijn uitspraak gisterochtend op de Franstalige radio RTL. “We moeten voorzichtig blijven en beslissingen nemen op basis van cijfers, maar kerst vieren met drie of vier personen moet toch mogelijk zijn. We gaan Kerstmis toch niet vieren via Skype? We moeten perspectief geven aan de bevolking”, klonk het.

Topdokter Elisabeth De Waele is niet akkoord. Ze vreest voor een derde golf en die kan intensieve zorg niet aan, klinkt het. “De mensen in de zorg doen wat ze kunnen. Maar ik zie elke dag hulpverleners die zelf ook ziek worden door Covid-19 en uitvallen. Ook het draagvlak is belangrijk: hoe lang kan je het opbrengen? Als je ziet hoe ongelukkig iedereen is? Hoe vaak kan je dan vragen: kan je toch nog komen helpen? Ik weet niet hoe lang we nog bereid zullen zijn om die krachttoer vol te houden. De spieren verzuren en op den duur gaan er pezen breken. We kunnen het gewoon niet aan.”

Trein

De Waele beklemtoont ook dat er niet alleen coronapatiënten zijn. “We weten dat na een Covidgolf een niet-Covidgolf komt, met mensen van wie de operaties en consultaties uitgesteld zijn. Mensen die soms te laat hulp zoeken en moeten krijgen. Bij ons is het licht aan het einde van de tunnel gewoon weer een andere trein. Die komt er ook weer aan. Een derde golf? Nee, dat kan niet meer. Dat gáát niet meer.”

Ook viroloog Steven Van Gucht riep gisteren op om de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen. Er wordt volgens hem gebrainstormd over mogelijke scenario’s. Áls de cijfers het toelaten om te vieren, lijkt het sowieso een goed idee om een feestdag te kiezen: Kerstmis óf Nieuwjaar. “Op de ene kan in kleine kring worden samengekomen, maar vier de andere dan binnen het huishouden”, vertelde hij aan VTM NIEUWS. Verschillende generaties aan de feesttafel is volgens Van Gucht absoluut niet aan te raden.

Hetzelfde is te horen bij viroloog Marc Van Ranst. “Het is nog meer dan 40 dagen en er kan nog heel wat gebeuren”, zegt hij in De ochtend in Radio 1. “Het zal afhangen van de cijfers. Maar het ziet ernaar uit dat we het binnen het gezin zullen moeten vieren, eventueel met ons ene knuffelcontact erbij.”

