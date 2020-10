Topartsen doen dramatische oproep: “Kruip in uw kot, het is vijf na twaalf”

Vier topartsen hebben in VTM Nieuws elk vanuit hun ziekenhuis een haast wanhopige oproep gedaan nu het aantal corona-opnames aan een schrikbarend tempo blijft toenemen en het zorgschip op kapseizen staat. Allen roepen ze de regering op om over te gaan tot een nieuwe lockdown. “Kruip in uw kot, het is na vijf na twaalf.”

Elisabeth De Waele, diensthoofd Intensieve Zorg, beet de spits af vanuit het UZ Brussel. “Hier komen meer en meer kritieke patiënten toe en gaan meer en meer mensen dood. Wij vragen daarom: stop ermee! Stop als individu ermee de kantjes af te lopen. Doe de voordeur dicht, kruip in uw kot en doe de achterdeur dicht. Als de regering het niet doet, gebruik dan zelf uw gezond verstand. Het is vijf na twaalf. Wij vragen ‘stop’.”

“Het wordt puzzelen en gokken”

Vanuit het Antwerpse Middelheimziekenhuis deelde spoedafdelingshoofd Jan Stroobants mee dat artsen en verpleegkundigen nu al verscheurende keuzes moeten nemen. “Welke mensen gaan we zorg verlenen, en welke mensen niet. We hebben een tekort aan personeel, een tekort aan bedden en een tekort aan installaties. Naar volgende week toe wordt het puzzelen en gokken. We hopen echt dat we voor jullie of voor jullie geliefden die gok niet hoeven te maken. Alstublieft, probeer mee deze crisis zo kort mogelijk te houden”. Aan alle mensen die thuis zitten, heeft Stroobants een dringend verzoek: “Blíjf ook thuis.”

Hierna volgde intensivist Geert Meyfroidt (UZ Leuven). “Wij zorgen met veel plezier voor heel ernstig zieke mensen, en wij willen dit de volgende dagen kunnen blijven doen. Om dit op een goede manier te kunnen doen, mogen onze afdelingen niet verder overspoeld geraken. Het is daarom zo superbelangrijk dat iedereen streng is voor zichzelf. Beperk uw contacten en blijf binnen. Vraag u niet af wat u allemaal mag doen binnen de regels, maar zorg ervoor dat u zo weinig mogelijk mensen ontmoet.”

Opnamepiek overschreden in Gent

Als laatste toparts kwam professor Eva Van Braeckel aan het woord vanuit het UZ Gent. “We hebben vandaag hier de piek overschreden die we in de eerste golf hadden bereikt. Patiënten vanuit alle windstreken blijven toestromen. We kunnen ze voorlopig nog allemaal een plaats geven, maar het wordt echt heel krap. Ik vraag u daarom: “houd u aan de maatregelen, doe het voor uzelf, doe het voor uw naasten maar doe het ook voor iedereen in onze ziekenhuizen die het beste van zichzelf geeft, dankuwel.”

Eerder vandaag riepen verscheidene medische experten al op om snel tot een nieuwe lockdown over te gaan. Naast de ziekenhuizen is ook de situatie in de woonzorgcentra stilaan dramatisch. Het aantal coronabesmettingen is op een week tijd verdubbeld, en het aantal bevestigde besmette bewoners in de woonzorgcentra is met 25 procent toegenomen op één dag. Enkel een lockdown kan op termijn het aantal coronabesmettingen doen stoppen, luidt het.