Topambtenaar Frank Robben neemt ontslag bij Gegevensbeschermingsautoriteit

Meerdere petten

Robben draagt effectief verschillende petten in deze coronacrisis. De zestiger, die sinds 1991 aan het hoofd van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid staat, is de drijvende kracht achter tal van digitale toepassingen bij de overheid, zoals het eHealth-platform, en hij is de man achter de vzw Smals, een IT-dienstverlener in de Belgische sociale sector. Tijdens de coronapandemie tekende Robben in die hoedanigheid bijvoorbeeld het contactonderzoek uit. Maar Robben is dus ook extern lid van het Kenniscentrum van de GBA, een van de vijf organen binnen de voormalige Privacycommissie.