Top van openbaar ministerie trekt aan alarmbel in parlement: “Nood aan crisisplan op maat”

De doorbraak in het onderzoek naar de versleutelde Sky ECC-telefoons biedt een unieke kans om het probleem van de georganiseerde misdaad aan te pakken, maar dan zijn er middelen en een duidelijke aanpak voor de federale gerechtelijke politie (FGP) nodig. Dat is de boodschap van de top van het openbaar ministerie in de commissie Binnenlandse Zaken en commissie Justitie. Die roept op tot een “crisisplan om maat”.

In de commissie werden procureur-generaal Johan Delmulle, procureur-generaal Pierre Vandenbruwaene, federaal procureur Frédéric Van Leeuw, procureur des Konings Franky De Keyzer en directeur-generaal van de federale politie Eric Snoeck gehoord.

“We voeren elke dag een strijd tegen de georganiseerde misdaad. Die strijd dreigen we te verliezen, zeker als de vooropgestelde besparingen zullen doorgaan”, verklaarde De Keyzer. Er is namelijk een acuut gebrek aan gespecialiseerde rechercheurs waardoor de onderzoeken niet voldoende snel of helemaal niet kunnen worden gevoerd.

Sky ECC-dossier

De top van het openbaar ministerie wijst erop dat het Sky ECC-dossier iets is waar de diensten fier op mogen zijn, maar er ligt nog enorm veel werk op de plank. Er zijn honderden dossiers bijgekomen die nog verwerkt moeten worden. “Daarbij moeten we ongeziene en ongehoorde keuzes maken”, stelt Vandenbruwaene, die erop wijst dat er amper ruimte is om nieuwe dossiers op te starten.

Het maatschappelijke belang is nochtans enorm, klinkt het, want het gaat hier om criminele organisaties die tonnen cocaïne ons land binnen laten komen, liquidaties uitvoeren, mensen martelen en intimideren. De criminelen zijn overal in de maatschappij binnengedrongen. Het is “onverantwoord” om niets te doen want het zet de samenleving onder druk.

Quote Antwerpen is wereldwijd het epicentrum van de cocaïnetra­fiek. Daar zijn de inwoners van de stad ook slachtof­fer van. Procureur des Konings Franky De Keyzer

FGP van Antwerpen

De FGP van Antwerpen is in het bijzonder getroffen. Er zijn nu 1.160 lopende onderzoeken bij de FGP van Antwerpen, 155 mensen die gelinkt zijn aan het Sky ECC-dossier zitten in voorhechtenis in Antwerpen. “Antwerpen is wereldwijd het epicentrum van de cocaïnetrafiek. Daar zijn de inwoners van de stad ook slachtoffer van”, verklaart De Keyzer.

Hij wijst erop dat er geen ruimte meer is om proactief te werken, ook in andere dossiers zoals terrorisme. Zelfs reactief werken is al moeilijk, stelt hij. “De dossiers stromen binnen en er is een plan van aanpak, maar er zijn niet voldoende speurders beschikbaar.”

Veiligheidsuitdagingen

Ons land staat voor heel wat veiligheidsuitdagingen. De belangrijkste zijn georganiseerde criminaliteit, cybercrime, extremisme/radicalisme/terrorisme en EcoFin (sociale fraude, btw-fraude...). De criminaliteit speelt zich ook steeds meer en meer in de virtuele wereld af. De fenomenen zijn veranderd en dus moet ook de aanpak veranderd worden.

Dat is moeilijk in tijden van besparingen. Van 2014 tot 2021 is er volgens de sprekers steeds minder geïnvesteerd in de federale gerechtelijke politie. “Dat leidt ertoe dat de FGP vandaag minder goed is uitgerust, minder goed is gefinancierd, minder goed specifiek wordt ondersteund en minder soepel en minder aantrekkelijk is”, aldus Snoeck.

Quote We hebben nu de unieke kans om een groot probleem aan te pakken. Federaal procureur Frédéric Van Leeuw

“Er is nood aan een crisisplan op maat. Daarbij moet rekening gehouden worden met flanken die vandaag het meest lijden”, stelt De Keyzer nog. In totaal moet de federale gerechtelijke politie 1.000 extra voltijdse equivalenten vinden om haar opdrachten te kunnen uitvoeren, aldus Snoeck. Vandenbruwaene, roept op tot een “Marshallplan”.

“We hebben nu de unieke kans om een groot probleem aan te pakken. Er zullen geen tien kansen meer als deze komen, maar het is nu dan wel het moment om het aan te pakken”, besloot Van Leeuw.

Volledig scherm Federaal procureur Frédéric Van Leeuw. © Thomas Sweertvaegher