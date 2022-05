Top openbaar ministerie vlijmscherp voor minister Annelies Verlinden (CD&V): "Veiligheid is niet gratis”

Economie in eurozone en EU trekt lichtjes aan in eerste kwartaal van 2022: ook Belgische economie groeit

In het eerste kwartaal van 2022 is het bruto binnenlands product (bbp) in de eurozone toegenomen met 0,3 procent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2021. Het Belgisch bbp groeide op hetzelfde tempo. In de gehele Europese Unie is het bbp gestegen met 0,4 procent. Dat meldt statistiekbureau Eurostat. Ook het aantal werkenden is licht gegroeid.

