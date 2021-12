TOP 100 Belgen. Miguel Wiels liet de muziekwereld ontwaken uit coronaslaap: “We zullen 24 uur aan een stuk spelen, zo floepte ik eruit. Geen seconde over nagedacht”

Premier De Croo over geldigheid coronacer­ti­fi­caat: “We moeten binnen Europa dezelfde regels hebben”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) hoopt op de vergadering van vandaag een overeenkomst te bereiken over de geldigheid van het coronacertificaat in Europa. “We moeten overal in Europa dezelfde regels hebben. Dat is een goede zaak”, zegt premier De Croo aan VTM Nieuws.

16 december