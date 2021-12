TOP 100 Belgen. Deze mensen heeft u op plaats 70 tot 61 gezet: “Zeven maanden na de ontknoping van De Mol is de populariteitspiek voorbij”

Onze opinie. “De vraag is niet óf de regering woensdag nieuwe maatrege­len neemt, maar hoe hard die moeten zijn”

Het is moeilijk om een wedstrijdje te winnen tegen iemand die elke drie dagen dubbel zo snel leert lopen. Dat is de oneerlijke strijd waarin we zitten tegen omikron. België heeft in heel Europa één van de belangrijkste troeven: 37% van de volwassen bevolking kreeg al een boostershot dat beschermt tegen de nieuwe variant. Omikron zit nu aan 20% van de besmettingen, maar zal ergens halverwege de week al aan 40% zitten, en tegen het weekend dominant zijn. Zelfs Usain Bolt kan zo’n sprintje niet winnen. De vraag is niet óf de regering woensdag nieuwe maatregelen neemt, maar hoe hard die moeten zijn.

