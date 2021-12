TOP 100 Belgen. Deze mensen heeft u op plaats 100 tot 91 gezet: “Ik heb hoerenchance dat ik geen twintig ben”

Miguel Wiels (49) maakte het voorbije jaar van de nood en de noot een deugd. Achter zijn piano liet hij met ‘24 uur live’ de muziekwereld ontwaken uit die diepe corona-slaap. Voor even toch, want naast malse buien regent het tegenwoordig weer volop afgelastingen. “Beginnende artiesten zijn niet te benijden. Ik heb hoerechance dat ik geen twintig ben.”

Welke Belgen kleurden voor u het voorbije jaar? Daar hebben 10.200 lezers van ‘Het Laatste Nieuws’ en HLN een antwoord op gegeven. Zij wikten sporters, politici en andere bekende landgenoten, maar ook gewone mensen met een bijzonder verhaal. Hieronder de nummers 100 tot en met 91. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hoe blik je terug op 2021?

“Ik besef dat het vreemd klinkt, maar ik vond het toch een mooi jaar. Corona heeft natuurlijk veel roet in het eten gestrooid. Ik heb hoop en al een keer of tien live gespeeld, terwijl ik in normale jaren aan 50 optredens kom. Dat heb ik erg gemist, maar in dit vreemde jaar was ik in de opnamestudio net heel creatief en daar heb ik van genoten. Zo heb ik mee de soundtrack geschreven van de film ‘Bittersweet Sixteen’. ‘24 uur live’ vond ik ook een onvergetelijk hoogtepunt. ‘Ik wil een promofilmpje maken met onze band’, zei ik begin dit jaar aan Anneleen Gybels van ons productiehuis ‘Les Flamands’. ’Maar doe dan iets speciaals, een marathon ofzo’, antwoordde ze. ‘Ok, dan treden we 24 uur op’, zei ik. Het was er zomaar uitgefloept, geen seconde over nagedacht en zo is de ‘rollercoaster’ begonnen die eindigde als een fantastisch verhaal op 12 en 13 maart in het Sportpaleis waar zo’n 2,8 miljoen mensen op jullie site naar keken. Iedereen kwam daar met een gigantische smile binnen: artiesten, muzikanten, maar ook de lichtploeg, de klankmannen en iedereen die al zo lang werkloos thuis zat. Symbolisch, een jaar nadat ons land in lockdown ging.”

Volledig scherm Miguel Wiels © Wannes Nimmegeers

Hoe hou je het vol als pianist om dag en nacht te spelen? Zelfs even je hand optillen om te geeuwen gaat niet.

“Het is voorbij gevlogen. ‘Ik ga last krijgen van mijn vingers’, zo dacht ik. Het langste dat ik ooit had opgetreden was vijf uur aan een stuk. Maar fysiek heb ik nauwelijks wat gevoeld. We zijn ‘s avonds om zes uur begonnen en ik had om drie uur ‘s nachts een douche gepland om weer wat op te frissen, maar dat was niet nodig. Behalve één banaan heb ik niets gegeten. Geen tijd voor, want ik was naast pianist ook nog de bandleider. Dan moet je muzikanten briefen en in contact blijven met de regie. Om de tien minuten stonden er andere artiesten. Ik had m’n hele adresboek afgebeld. Van Marijn Devalck ging het naar Daan en dan kwam Margriet Hermans. We speelden alle genres kriskras door elkaar. Christof en Sioen hebben in hetzelfde uur opgetreden, maar dat was net zo mooi.”

Ruim een half jaar later lijkt alles precies weer om zeep.

“Ja. De pandemie is wat ze is natuurlijk, daar kan ‘24 uur live’ niets aan verhelpen. Ik wil niet klagen. Er zijn mensen - en daar reken ik mezelf bij - die al naam hebben gemaakt en dit wel een paar jaar kunnen overbruggen. Met beginnende artiesten heb ik erg te doen. Zij zouden nu moeten spelen en naam maken, maar dat gaat niet. Ik heb hoerenchance dat ik nu geen twintig jaar meer ben, want dan had het anders kunnen lopen.”

Je wordt er 50 volgend jaar en nam dit jaar afscheid als componist van K3, na 248 liedjes. Stoppen op een mooi rond getal was te veel gevraagd?

“(Lacht). Had zeker gekund. We hebben slechts 248 K3-liedjes op de mensheid losgelaten, maar er zijn er nog minstens 100 geschreven die ik in de vuilbak gesmeten heb. Dus die 250 heb ik ruimschoots gehaald. Ik ben in ‘98 begonnen en dus was het tijd om het los te laten. K3 heeft nieuw materiaal nodig en bij mij ontbrak de frisheid toch wat.”

Kan je dat loslaten na bijna 25 jaar? Denk je niet wanneer er melodietjes in je hoofd ontstaan, ‘verdorie, weer een K3-nummer’.

“Gebeurt weleens, maar ik ben niet droog gevallen. Ik heb altijd nummers geschreven die ik zelf graag hoor. Mijn smaak en buikgevoel komen overeen met een groot deel van de Vlamingen. En als er nu K3-nummers in mijn hoofd ontstaan dan geef ik ze gewoon aan Niels Destadsbader (lacht).”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op de drempel van de pensioengerechtigde leeftijd maakte Mark Uytterhoeven (64) in 2021 een mini-comeback op tv, een omgeving die voor zestigplussers nog ongenadiger is dan corona. Zijn geheim? Doe vooral géén moeite om er jonger uit te zien. Geen ooglidcorrectie à la Dany Verstraeten, niet de boetiekgarderobe van Michel Wuyts, maar een kaalkop tussen twee lange grijze gordijnen en een sik waarin soepresten en broodkruimels zich thuis voelen.

Als ‘Opa’ sluit hij nu Ketnet af. Wat tijdens de eerste lockdown begon als een virtueel vertelritueel voor zijn kleinkinderen, is sinds het najaar dagelijkse kost voor duizenden tv-kijkers: een gek verhaal, gekke poppetjes en een gekke opa. Lang geleden - in de jaren negentig - vond Uytterhoeven de televisie in Vlaanderen opnieuw uit, omdat het moest van zijn ego, en omdat hij daar veel goesting in had. Ondertussen heeft hij zichzelf heruitgevonden: niks moet nog, en al zeker niet op tv. Alleen de goesting kan hem voor een camera krijgen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Qué? Hoezo Eden Hazard in de ultieme Top 100? Wat zou Eden gepresteerd hebben in 2021 om deze eervolle vermelding in de wacht te kunnen slepen? Voor de zomer wegens blessures van generlei waarde voor Real Madrid, na de zomer zelfs zonder blessures van generlei waarde voor Real Madrid. En tijdens de zomer ook niet zijn stempel kunnen drukken op het EK van de Rode Duivels. En toch blijven een paar mensen Hazard tegen het hart drukken. Hij is en blijft een hartendief. Het krediet raakt nooit helemáál op. Ergens in een klein hoekje blijft de sprankel hoop ín en de (voetbal)liefde vóór Eden Hazard.

Wie weet wordt 2022 het jaar van de Grote Comeback? En schrijven wij over twaalf maanden niet – zoals nu – een klein randstukje bij de positie van Hazard in de Top 100, maar een héle pagina. Waar zou Eden Hazard in december van volgend jaar trouwens voetballen? Doet u eens een gokje. Real Madrid? Chelsea? KVC Westerlo? (SK)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hoe zou het nog zijn met Charles Michel sinds hij voorzitter is van de Europese Raad? We zouden het hem willen vragen, maar op een interview of haiku blijft het tevergeefs wachten. België lijkt hem niet meer te boeien: de ex-premier heeft het te druk met wereldleiders ontmoeten. Vooral zijn bezoekje aan de Turkse president Erdogan bleef hangen, toen bleek dat er voor Europees commissievoorzitter Ursula Von der Leyen geen stoel was voorzien naast de 2 mannen. “Euhm?” sputterde ze. Michel gebaarde van krommenaas, maar gaf achteraf toe dat het voorval - dat volgens kenners ook symbool stond voor de rivaliteit tussen hem en Von der Leyen - hem meermaals uit zijn slaap had gehouden.

Maar laten we het jaar van Michel niet reduceren tot die sofagate - en écht niet alleen omdat de man zo rancuneus is dat we een interview anders helemaal op onze buik kunnen schrijven. Zijn bemiddelingspogingen met Wit-Rusland en in Georgië hebben wel degelijk een verschil gemaakt. Ook wat het reizen betreft is hij er deze zomer - samen met de commissie - in geslaagd om een kakofonie te vermijden. Er waren wel kleurcodes, maar in tegenstelling tot vorig jaar hebben de lidstaten niet op eigen houtje beslist om hun grenzen te sluiten, al bewees de opkomst van de omikronvariant dat men snel terug vervalt in oude gewoontes. Om maar te zeggen: hij doet wel meer dan zijn saaie speeches doen vermoeden. (ARA)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Blijde Intrede. Toen Antwerp de transfer van Radja Nainggolan midden augustus aankondigde stond ’t Stad in brand. Het was een ongeziene stunt van Paul Gheysens, de ambitieuze voorzitter van Antwerp.

Nainggolan liet zich in eerste instantie opmerken naast het veld met een snelheidsovertreding, rijden onder invloed en een grappig filmpje toen het dak van de Bosuil vernield werd door een storm. “Alles is gewoon kapot.”

De controverse is nooit ver weg. Nainggolan is het peper en zout dat een ploeg nodig heeft. Een man uit één stuk, zonder scrupules. Of dat nu tussen de lijnen of erbuiten is.

Want al snel ging het over zijn prestaties op het veld. Een aanwinst voor de Great Old, een aanwinst voor de Jupiler Pro League.

Door zijn doelpunt in de stadsderby begin december kroonde hij zich tot Keizer van het Kiel en Koning van de Bosuil. Op het nieuwe jaar mag hij gerust een glaasje drinken. Schol, maar ‘don’t drink and drive’. (FDZ)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zijn succes is vanzelfsprekend geworden. Zijn ‘drie op een rij’ kennelijk minder indrukwekkend dan zijn eerste twee titels. In 2019 nog 53ste en de nieuwe zonnekoning genoemd. In 2020 al vier plaatsjes lager, ondanks het feit dat ie met Club zijn triomf van bij Genk wist te evenaren. En dit jaar nog slechts net in de Top 100, na wederom een kampioenenseizoen. Aan dit tempo valt hij over twaalf maanden zelfs met een vierde opeenvolgende titel náást de bühne.

Clement heeft aan populariteit ingeboet. Zelfs bij de eigen achterban, die met een heuse kater achterbleef na de pandoering tegen Leipzig en finaal de uitschakeling in Europa. Maar ook door de affaire-Vormer, die meer op de bank zit dan hem (en de fans) lief is. 2021 zal niettemin altijd het jaar blijven waarin Clement Messi, Neymar én Mbappé voor de ogen van de hele wereld in bedwang hield. Waarin hij eindelijk kon trouwen met Isabelle. En waarin hij sociale media ontdekte. Van zonnekoning naar selfiekoning. (NP)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Oké, we zijn een beetje chauvinistisch, maar de finale van de vijftiende rit was de mooiste van de hele Giro. Twee man samen op kop: Victor Campenaerts en de Nederlander Oscar Riesenbeek. De één piepedood, de ander morsdood. Maar ze bleven mekaar bestoken — heerlijke sport. Omdat Campenaerts nog net een halve kilometer sneller kon rijden, won hij de rit. De beloning voor anderhalf jaar hard werk, de tijd die nodig was om zich van tijdrijder om te scholen tot klassieke, offensieve coureur. Hij kreeg applaus van de voltallige wielerwereld. In de zomer raakte hij dan zijn lief kwijt, de breuk met zwemster Fanny Lecluyse was pijnlijk, maar sportief gezien was dit een absoluut topjaar voor Campenaerts. Met een toptransfer als apotheose: hij keert terug naar Lotto-Soudal. De ploeg wist twee jaar geleden niet meer wat ze met hem aan moest, maar haalt hem nu opnieuw binnen als de grote attractie voor 2022. He’s back, bitches. (BA)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Nevados S, Quel Homme de Hus, Claire Z: de deelnemers aan de Spelen met de fraaiste namen zijn vaak die van toppaarden. Deze twee hengsten en merrie hielpen België in Tokio aan brons, de eerste olympische jumpingmedaille sinds de Spelen van 1976. Half mens, half paard: zo maakten we in Tokio de vergelijking met de mythologische centaurs. Uiteraard hebben de drie ruiters Grégory Wathelet, Jérôme Guery en Pieter Devos die hun paard over de balken dirigeerden evenveel verdienste aan het brons. De spannende ontknoping zorgde toen voor uitgelaten taferelen in het Belgische jumpingkamp. En ook de paarden leken ‘Jolly Jumpers’: wow, wat hebben we ze toen parmantig zien galopperen in de traditionele ereronde na het brons, alsof ze donders goed hun uitzonderlijke prestatie beseften. Paarden interviewen blijft een moeilijke zaak, maar het zijn wel slimme beesten. Mogen we hierbij een lans breken voor meer olympische erkenning van de toppaarden? Het IOC zou ook hen een medaille om de nek moeten hangen, waar ze dan in de stal naar kunnen lonken. Meegenomen: dan zou België in een klap tien in plaats van zeven olympische medailles in Tokio rijk zijn. (BF)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het enige koppel dat de zesde editie van ‘Blind Getrouwd’ overleefde en een pepertje toevoegde aan een recept dat seks en stoeipartijen in de jacuzzi doorgaans schuwt. Zij, de roodharige ‘bom van Beveren’, hij, een welgemanierde dertiger vanop het platteland die die bom wel even zou ontmantelen - of net niet, wat je wil. Het enige koppel ook dat de spanning rond een verhuis wist op te bouwen als was het de puntentelling van het Eurovisiesongfestival: werd het haar Beveren, zijn Binkom, of toch iets tussenin? Candice ging overstag, het werd Binkom, een dorpje nabij Landen waar de twee vandaag wonen met vijf katten, twee pony’s en één hond. Na één jaar huwelijk leert het koppel elkaar “nog elke dag beter kennen” en intussen is er ook de webshop ‘FAZENNA by Candice’ - met de ‘F’ van ‘fierce’ en de ‘A’ van ‘authentic’, aangevuld met ‘zenna’, wat ‘vrouw’ betekent in het Kroatisch. (CMA)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Er zijn vrouwen die zich zouden terugtrekken met gesloten gordijnen. Er zijn echtgenotes die de benen zouden nemen, weg van de media-aandacht. Ines De Vos koos een ander pad. “Ik ben hier om mijn man te steunen”, zei mevrouw Bart De Pauw kortgeleden, buiten aan de rechtbank in Mechelen. Onze eigen Nadine Van Der Linden, alziend oog op het proces, omschreef haar verschijning als volgt: “De Vos had eerder een verdrietige dan wraakzuchtige blik. Geen hellefeeks, maar een beheerste vrouw aan de zijde van haar echtgenoot. ‘s Middags gingen ze samen iets eten.” De Vos heeft de laatste jaren veel moeten verdragen: de bewuste berichten open en bloot op straat, een beeld van haar man dat niet noodzakelijk het hare was, de veroordeling als een smet op het blazoen. Samen trekken ze nog ten strijde tegen de VRT, De Pauws ex-werkgever van wie ze 12 miljoen euro schadevergoeding eisen. ‘Stand by your man’: geen hol adagium voor De Vos. (CMA)