Tony (76) schrijnend voorbeeld van wat uitgestelde zorg aanricht: “Zonder corona had ik nog twee benen”

ONZE OPINIE. “Het is aan parket, pers én parlement om de waarheid in de Avrox-affaire naar boven te spitten.”

5:00 De Belgische overheid heeft deze week tot haar eigen verbazing vastgesteld dat ze mogelijk slachtoffer is van oplichting. Ze kocht vorig jaar 15 miljoen stoffen mondmaskers bij sujetten waarvan het parket nu onderzoekt of ze België belazerd hebben. Kom dat tegen, zeg. Die ouwe, trouwe Belgische overheid die altijd zo goed op haar centen let en zelden op een fout te betrappen is. Uitgerekend díe heeft zich misschien laten ringeloren in een dossier van bijna 40 miljoen euro. Je gelooft het niet.