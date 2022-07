Tomorrowland organiseert duurzaamheidscongres met Europees commissaris Timmermans en schrijver Harari

Europees Parlement spreekt zich uit over groen label voor gas en kernener­gie

Het Europees Parlement spreekt zich woensdagmiddag in plenaire zitting uit over de vraag of kernenergie en gas onder bepaalde voorwaarden als groene investeringen kunnen worden aangemerkt. Hoe er gestemd zal worden, is moeilijk te voorspellen. Verschillende fracties zijn verdeeld over de kwestie.

12:12