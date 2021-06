Tomorrowland moet 1,8 miljoen euro Vlaamse steun niet volledig terugbetalen

Biostatis­ti­cus Geert Molen­berghs: “Volgende week of week nadien is meer dan 50 procent van besmettin­gen met Deltavari­ant”

23 juni De coronacijfers blijven dalen in ons land, maar de Deltavariant is aan een opmars bezig. Bij ongeveer drie op tien besmettingen gaat het momenteel om de Indiase variant of Deltavariant. “We verwachten volgende week of de week nadien over de 50 procent te gaan”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs bij HLN Live. Dat betekent volgens hem dat we toch nog voorzichtig moeten zijn, zeker bij het reizen.