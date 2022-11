Tomorrowland had sponsordeal van 7 miljoen met gevallen cryptobeurs FTX

Oorlogsbom in station Gent-Sint-Pie­ters ontmanteld: sporen vrijgege­ven, treinver­keer weer zo goed als normaal

In het station Gent-Sint-Pieters is tijdens de nacht van maandag op dinsdag een oorlogsbom aangetroffen tijdens voorziene graafwerken. De bom is ontmanteld door ontmijningsdienst DOVO. Dat is vlot verlopen, zo meldt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. De hinder voor de ochtendspits viel goed mee.

8 november