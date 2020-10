Tom Van Grieken wil corona-app niet installeren en krijgt wind van voren: “Mensen angst aanjagen? Totaal onverantwoord”

“Het is een moeilijk evenwicht tussen volksgezondheid en privacy. Wij gaan uit van het goede van de mensen, dat de mensen eerlijk zijn als ze moeten opgeven met wie ze in contact zijn gekomen.” Volgens Van Grieken moet iedereen voor zichzelf uitmaken of hij de app installeert. “Zij die er zich goed bij voelen, geen probleem, zij die de overheid wantrouwen en met reden: installeer de app niet. Je kan beter beetje te veel wantrouwen hebben dan te weinig”, besluit Van Grieken.



Nochtans houdt de app anoniem bij met wie mensen fysiek in contact gekomen zijn. De app kent niet de identiteit van de personen waarmee je in contact komt en wisselt enkel willekeurige codes uit met andere personen die de app gebruiken en dichter in de buurt komen. Dat gebeurt allemaal via bluetooth. Gisteren overschreed de app de kaap van miljoen downloads.

“Niemand verplicht u om de app te installeren. Maar mensen angst aanjagen? Totaal onverantwoord. Je moet in deze trouwens geen vertrouwen hebben in de Belgische staat, maar in de professoren en IT’ers die de app hebben ontwikkeld met respect voor de privacy”, reageert staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V).

“Geen overheidsspionage”

“Wat Tom Van Grieken hier zegt is basically ‘Fuck de Vlaming zijn overlevingskans’ door te zeggen dat je bij overheidswantrouw app best niet installeert. De broncode is openbaar. Onafhankelijke mensen met kennis van zaken zien daar niets van overheidsspionage”, stelt computerspecialist Pieterjan Van Leemputten (Data News) op Twitter. “En Van Grieken mag de overheid wantrouwen, dat moeten we allemaal af en toe eens doen. En hij zou een punt hebben mocht de app mijn locatie, mijn naam, mijn gesprekken of de namen van mijn contacten bijhouden. Maar dat doet het dus geen van allen.”

Anderen wijzen erop dat Van Grieken wel actief is op de populaire video-app TikTok. Bij ons wordt net die app door Europese privacytoezichthouders onder de loep genomen omwille van zorgen over de bescherming van de privacy van kinderen en jongeren.

