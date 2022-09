Tom Van Grieken pleit op familiedag voor Vlaams energiebedrijf dat moderne kerncentrale bouwt

OVERZICHT. Aantal hospitali­sa­ties door coronavi­rus stijgt voor het eerst weer, naar 58 per dag

Het gemiddelde aantal nieuwe ziekenhuisopnames door het coronavirus is voor het eerst weer lichtjes gestegen, naar 58 per dag. Ook het aantal patiënten met Covid-19 in onze ziekenhuizen stijgt opnieuw een beetje, maar het aantal patiënten op intensieve zorg daalt wel nog altijd. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Sciensano.

23 september