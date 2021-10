Tom Van Grieken: “Je moet niet het loon van parlementsleden halveren, je moet het aantal parlementsleden halveren”

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken ziet meer heil in het halveren van het aantal parlementsleden in ons land dan in het halveren van het loon van die parlementsleden. Dat heeft hij gezegd tijdens het grote voorzittersdebat aan de universiteit van Antwerpen. “Er is een reden waarom je politici best oké betaalt”, klonk het duidelijk. “Als je als politicus betaald wordt, ben je niet vatbaar voor corruptie.”

Van Grieken deed zijn uitspraak na een vraag uit het publiek over partijdotaties en de eventuele (gedeeltelijke) afschaffing daarvan. Volgens de Vlaams Belang-voorzitter werd de overheidsfinanciering van partijen in het leven geroepen om corruptie tegen te gaan. Hij verwees daarbij naar het Agusta-schandaal in de jaren tachtig, waarbij het gelijknamige Italiaanse bedrijf miljoenen beloofde aan politici van de PS en de SP om een contract goed te keuren voor de aankoop van A109-gevechtshelikopters voor Defensie. “Daarom worden partijen nu gefinancierd door de overheid en niet door bedrijven”, klonk het.

Hij is wel voor een vermindering van die partijdotaties. Volgens hem zijn het de traditionele grote partijen — socialisten, liberalen en christendemocraten — die ervoor gezorgd hebben dat die zo hoog zijn. “Dat zijn intussen kleine partijen geworden. Wat hebben ze gedaan toen hun deel van de taart kleiner werd? Ze hebben besloten om in plaats van zuiniger te zijn, de taart groter te maken. Wij hebben in maart vorig jaar al een voorstel ingediend om de partijfinanciering voor alle partijen te halveren. Wij zijn ertoe bereid”, zei hij.

Loon

Van Grieken liet zich ook uit over het loon van parlementsleden. “Je moet niet het lóón van parlementsleden halveren, je moet het áántal parlementsleden halveren. Hoeveel parlementen hebben wij in hemelsnaam? Door iemand minder te betalen - en we kunnen met minder - ga je geen betere politici krijgen? Als je als politicus betaald wordt, ben je niet vatbaar voor corruptie. In Kroatië verdient een minister 2.500 of 3.000 euro. Corruptie tiert daar welig. Er is een reden waarom je politici best oké betaalt. Ik weet dat ik mezelf hier niet populair mee maak. Maar verminder gewoon het aantal parlementen en parlementsleden.”

Peter Mertens (PVDA) kan zich daar deels in vinden. Hij is niet tegen een goede verloning van politici, maar vindt ook dat het met minder kan. “We hebben ook al voorgesteld om de partijdotatie te halveren”, klinkt het. “Waar ik dan weer niet in geloof, is dat politici die goed verloond worden niet meer vatbaar zijn voor corruptie. Het is niet omdat je goed verloond wordt, dat je niet meer omkoopbaar bent. Corruptie tegengaan doe je onder meer door transparantie en de opheffing van het bankgeheim. Dát is eerlijkheid in de politiek brengen.”

Volledig scherm Peter Mertens (PVDA) © BELGA

Volgens Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert is er al een kleine stap genomen in het begrotingsakkoord dat dinsdag werd voorgesteld. “We hebben dezelfde besparing die we aan de overheidsdiensten hebben opgelegd, ook aan onszelf opgelegd. Het gaat om 1,1 procent. Dat betekent eigenlijk een indexsprong. Ook de dotaties voor de Kamer, de Senaat en de hele volksvertegenwoordiging zullen een indexsprong maken.”

De dotaties van de partijen kunnen volgens Lachaert zeker herbekeken worden. Hij is sowieso geen voorstander van een Amerikaans systeem, waarin politieke partijen het van sponsoring en giften moeten hebben. “We hebben in de jaren tachtig gezien tot wat dat geleid heeft”, zegt hij nog.

Het debat werd georganiseerd door het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) Antwerpen.

Hoeveel verdienen parlementsleden? De leden van het Vlaams parlement zien hun lonen in januari dalen met 5 procent. Aan hun onkostenvergoeding wordt niet geraakt. Ze zullen dan niet langer 5.726 euro maar 5.548 euro netto per maand verdienen.