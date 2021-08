Tom Naegels presenteert eerste deel van tweeluik over heikel thema: “Het was nooit de bedoeling, maar België is een immigratieland geworden”

Knokke-Heist Kogel is door de kerk: Knok­ke-Heist krijgt reusachtig meer met kunstgol­ven (en de eerste werken zijn al gestart)

27 augustus Langs de Natiënlaan in Westkapelle is een aannemer gestart met de voorbereidende werken voor de aanleg van een experimentele ‘wavepool’ voor surfers. Op basis van feedback van een aantal geselecteerde surfers kan de installatie verder op punt gezet worden. Bedoeling is om dan in de nabije toekomst op een geschikte commerciële locatie in Knokke-Heist een dergelijke wavepool uit te baten.