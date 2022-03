Tom Boonen lanceert samen met Eline De Munck een zonnebril en die is gemaakt van... bonen

Spoedproce­du­re 3M tegen strengere milieuvoor­waar­den verworpen

Multinational 3M vangt bot bij de Raad voor Vergunningsbetwisting. Het chemiebedrijf had een spoedprocedure ingediend tegen de strengere milieuregels en lozingsnormen. Volgens de Raad kan 3M "de beweerde financieel-economische nadelen" onvoldoende hard maken. Over de wettigheid van de verstrenging zelf spreekt de Raad zich (nog) niet uit. Op een ontmoeting met omwonenden in Zwijndrecht zei Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vanavond dat ze hoopvolle signalen krijgt dat chemiebedrijf 3M de schade zal vergoeden in de volledige PFOS-perimeter.

25 maart