Toiletdame Pascale (43) werd aangerand: “Ik ben bang dat hij op een dag terugkomt”

gezocht“Is het nog veilig? Komt hij op een dag terug?” Pascale (43) gaat deze zomer opnieuw aan de slag als toiletdame op het strand in Middelkerke. Met een bang hart weliswaar, want op 28 augustus vorig jaar werd ze daar aangerand. Politie en parket verspreiden nu bewakingsbeelden van de verdachte: een man met een oorbel met een kruisje.

Oorbel met kruisje

De laatste zondag van de grote vakantie vorig jaar. Rond 16 uur wandelt een man met donker kort geschoren haar en een opvallende oorbel met een kruisje richting de openbare toiletten. 20 minuten later gaat hij opnieuw naar de wc en om 16u40 nog eens. En dan slaat hij plots toe. Uit het niets. Hij duwt de toiletdame tegen de muur en doet zijn broek open. “Hij wilde me verkrachten. Gelukkig heb ik me kunnen verweren,” zegt toiletdame Pascale. In paniek rent ze naar de hulppost vlak naast de openbare toiletten. Die dag is Yianni (25) van dienst. “Pascale kwam al wenend binnengestormd,” vertelt hij. Hij haast zich naar de toiletten. Net op dat moment komt de man met de oorbel buitengestapt, terwijl hij zijn broek dichtknoopt. “Het leek of hij zich betrapt voelde.” Yianni ontfermt zich meteen over Pascale die helemaal over haar toeren is. “Ze was in tranen en ik probeerde haar te kalmeren.” Ondertussen maakt de man met de oorbel zich uit de voeten.

Drie keer naar toilet

De politie vraagt de bewakingsbeelden op en ontdekt dat de verdachte op de zeedijk in het gezelschap is van twee vrienden. Ze zitten op hun gemakje in de zon, aan de trappen van de beachbar Beau M. Tot de verdachte plots recht staat en naar het toilet gaat. “Niet één keer, maar drie keer. En dan slaat hij toe,” zegt Stijn Popeye van de politie van Middelkerke. Na de feiten verdwijnt hij samen met zijn vrienden. Ze kijken nog eens om naar de toiletten en stappen dan richting Paul de Smet de Naeyerstraat . “Wat ook opvalt: hij grijpt een aantal keer nadrukkelijk naar zijn kruis”.

De politie verspreidt de bewakingsbeelden in de hoop dat iemand de man met de oorbel herkent. Hij lijkt tussen de 30 en 35 jaar, normaal gebouwd, met donker kort geschoren haar en heeft dus een oorbel met een kruisje. “We hopen ook zijn vrienden te kunnen spreken. Misschien weten zij niet wat er zich heeft afgespeeld in de toiletten.” De politie houdt er rekening mee dat het mogelijk om toeristen gaat die in Middelkerke verbleven. “Daarom doen we aan de uitbaters van vakantiewoningen en Airbnb’s een oproep. Mochten ze hen herkennen, zouden we dat heel graag weten.”

Opnieuw aan de slag als toiletdame

Pascale hoopt dat de man zo snel mogelijk wordt opgepakt. “Ook mijn dochter werkt in de toiletten. Wat als zij hier die dag had gestaan? Wat was er dan gebeurd?”

Pascale heeft lang getwijfeld of ze opnieuw aan het werk zou gaan als toiletdame. Maar uiteindelijk beslist ze toch van wel: “Anders wint hij nog eens en dat gun ik hem niet.”

Als u informatie heeft over de man met de oorbel met het kruisje of over zijn vrienden, dan zou de politie u graag spreken. Met al uw informatie en tips kan u terecht bij de politie op het gratis nummer 0800 30 300 of u kan ook mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.

Deze opsporingsreportage kwam tot stand na een samenwerking tussen de Federale Politie, het Openbaar Ministerie en DPG Media.

Volledig scherm Pascale werd aangerand in de openbare toiletten van Middelkerke. Rechts Faroek Ozgünes. © Wouter Baert/ Pieterjan Vanstockstraeten