“Tofste meester van de school” misbruikte kinderen op zijn schoot in de klas: parket wil ook directie voor rechtbank voor schuldig verzuim

Wandelaars doven barbecue niet volledig en veroorza­ken bosbrand nabij Eupen: 1.500 vierkante meter natuur verwoest

Vanmiddag is omstreeks 13 uur een natuurbrand uitgebroken in de buurt van de stuwdam van Gileppe in Balen, nabij de Duitstalige stad Eupen, in het oosten van de provincie Luik. Dat meldt de lokale brandweer. In totaal legde de brand ongeveer 1.500 vierkante meter natuurgebied in de as. De brand werd veroorzaakt door een slecht gedoofde barbecue.

10 augustus