‘Toeterterrorisme’ van kwade truckers in Gentbrugge blijft duren: “Het is asociaal, ja. Hoe moeten we anders ons punt maken?”

INTERVIEW. Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) is terug na 6 weken gedwongen rust: “Ik was zo bang om als profiteur aanzien te worden”

Al 15 jaar draait Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) mee in de toppolitiek, maar midden in de Vlaamse begrotingsbesprekingen was het vat af. “Jambon dacht dat ik een beroerte had. Mijn mond stond scheef en ik kon nog amper verstaanbaar praten.” De diagnose: volledige mentale en fysieke uitputting. “Een burn-out? Ik durf er geen etiket op te kleven, maar ik heb er langs geschuurd, denk ik.”

15 november