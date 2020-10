“Toestand is minder erg dan men doet uitschijnen”: Brusselse prof Jean-Luc Gala blijft Vlaamse experts ‘paniekzaaiers’ noemen

De klinieken lopen stilaan vol, elke dag sterven er opnieuw meer mensen aan corona en toch staat er een prof op die zegt: “Het is misschien erg, maar niet zo erg als mijn collega’s zeggen. We kunnen dit virus ook onder controle houden zonder de maatregelen die nu genomen zijn. Van de griep aanvaarden we toch ook dat die per jaar meer dan duizend slachtoffers eist? We zijn onze economie aan het kapotmaken, we organiseren faillissementen en we drijven mensen richting depressie en zelfmoord. Dat is toch geen correcte prijs meer?”