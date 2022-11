Toeschouwers zijn getuige van dodelijk ongeval in Condroz Rally

Na corona, de oorlog, het klimaat, de crisis: “Nooit zoveel autismela­bels als nu. Maar onze jongeren zíjn niet ziek”

“Onze jongeren ontploffen massaal, of verzinken juist in complete apathie. En wij? We schrijven pillen voor. En nooit werden zoveel labels autisme opgeplakt als nu. Maar tonen zij symptomen van ziekte of gewoon luide reacties op een samenleving op drift, die wij weigeren te lezen?” Psychotherapeute Lut Celie doet een urgente oproep.

