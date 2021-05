Toeristen zakken massaal af naar vakantieparken en de kust

Onder meer in Centerparcs in Eperheide raakten de huisjes deze week plots allemaal volgeboekt. Sinsds dinsdag zijn er dagelijks tientallen inschrijvingen van mensen die er even tussenuit willen. In het hele land heeft het populaire park een bezetting tot maar liefst 95%. Volgens general manager Jean Jonkers is dat vooral door de recente beslissingen van het overlegcomité. De Belgen blijken nood te hebben aan ontspanning, en om de quarantaineregels te ontwijken zoeken we die rust vooral op in eigen land.