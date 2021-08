Toelatingsproef voor dierenartsen moet toevloed indammen: “Met tien studenten één kat opereren, dat gaat niet”

“Al in de jaren 80 drongen we hierop aan omdat er te veel studenten kwamen. Wat we vandaag zien, is niet nieuw.” Frank Gasthuys, decaan aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent, is tevreden. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) kondigde gisteren aan dat er vanaf het academiejaar 2023-2024 een bindend ingangsexamen komt voor wie de ambitie koestert om dierenarts te worden. Wie vandaag aan de bacheloropleiding aan de UAntwerpen of het volledige traject aan de UGent wil beginnen, moet daar enkel een niet-bindende ijkingstoets voor afleggen. Dat het resultaat binnenkort wél bindend is, is bedoeld om het aantal studenten terug te dringen. Niks te vroeg, volgens Gasthuys, want de Gentse faculteit barstte de afgelopen jaren net niet uit haar voegen. “Tien jaar geleden zaten we met 1.000 à 1.200 studenten in totaal, vandaag is dat opgelopen tot 1.800", zegt hij. “Gewoon verderdoen in de huidige situatie: dat was niet houdbaar.”