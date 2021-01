Toekomstige kantoren Vlaamse overheid voorzien werkplek voor helft van personeel

De coronacrisis heeft bij veel bedrijven en organisaties een turbo gezet op het telewerk. Het is ook de verwachting dat thuiswerk na de crisis een blijver wordt. Ook bij de Vlaamse overheid is telewerk vrij goed ingeburgerd. Die evolutie heeft ook een impact op de huisvesting van de personeelsleden van de Vlaamse overheid, de hoeveelheid kantoorruimte die nodig is, de inplanting van kantoorgebouwen,...



De Vlaamse overheid wil ook in de toekomst rekening houden met de principes van het hybride werken waarbij personeelsleden werken op kantoor afwisselen met telewerken. Dat weerspiegelt zich ook in de vastgoedplannen van de Vlaamse overheid. Vlaanderen wil niet alleen zijn kantoorruimtes optimaliseren en centraliseren, er komt ook een 50 procentnorm. "Dat houdt in dat we nog een werkplek voorzien voor 50 procent van het aantal personeelsleden", legt minister-president Jambon uit.