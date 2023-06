Toekomst ziet er somber uit voor Colruyt: “Dit is niet lang meer houdbaar”

Plots draagt VRT NWS-journalis­te Loubna Khalkhali géén hoofddoek in video: “In lijn met deontolo­gie en beheers­over­een­komst”

Een Instagram-video van de redactie van ‘Vranckx’ over influencers die Syrië afbeelden als ultieme vakantiebestemming lokt veel reacties uit. Niet zozeer over die influencers, wel over het feit dat VRT NWS-journaliste Loubna Khalkhali in de video te zien is zonder haar gekende hoofddoek. “VRT NWS policy”, antwoordde Khalkhali aan jongerenmedia-agentschap StampMedia.