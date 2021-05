Toegang van patiënten tot eerstelijnspsychologen ‘behoorlijk’, maar nog werk aan de winkel

Een op de tien Belgen volledig gevacci­neerd, 5 miljoenste prik is gezet

12:13 In België is nu één op de tien inwoners volledig gevaccineerd. De kaap van 10 procent werd vanmiddag in de statistieken gerond na de dagelijkse update van gezondheidsinstituut Sciensano. Het aantal minstens deels gevaccineerden nadert ondertussen de kaap van een derde van de volledige bevolking. Daarmee is de 5 miljoenste coronaprik in ons land nu toegediend.