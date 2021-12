Toch vaccinatiecertificaat voor wie ernstige bijwerkingen had na vaccinatie

Oost-Vlaanderen Minister van Justitie Vincent Van Quickenbor­ne wil pakkans verhogen met verdubbe­ling drugstes­ten

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wil het aantal drugstesten in het verkeer verdubbelen naar 100.000 per jaar in 2022. Dat maakte hij bekend op de grootschalige politiecontroles op de verkeersveilige nacht in Oost-Vlaanderen in Zulte. “Mensen moeten beseffen dat drugs net als alcohol niet thuishoren i het verkeer”

10 december